Раскрыты подробности суда над экс-главой «Автодора»

«Ъ»: обвинение запросило 14 лет колонии для экс-главы «Автодора» Кельбаха

Обвинение запросило для бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014-2018 годах. Подробности суда раскрыла газета «Коммерсантъ».

Процесс 65-летним экс-главой «Автодора» стартовал в Тверском суде Москвы в мае 2022 года. Дело против него было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.

Также Кельбаха обвиняют незаконной выплате еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД. Следствие установило, что эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.

Сергей Кельбах был назначен на должность главы «Автодора» в декабре 2011 года. В 2019 году он был уволен. Проект Центральной кольцевой автодороги готовился еще в начале 2000-х. Эта магистраль по плану должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Работы планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика.