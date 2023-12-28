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14:10, 28 декабря 2023Экономика

Китайский фондовый рынок потерял почти все иностранные деньги

FT: инвестиции в фондовый рынок Китая за несколько месяцев рухнули на 87 %

Фото: Unsplash

За последние месяцы 2023 года объем иностранных инвестиций в китайский фондовый рынок рухнул на 87 процентов, с пиковых 33 миллиардов долларов в августе до 4,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные специальной платформы для торговли ценными бумагами через Шанхайскую и Гонконгскую биржи Stock Connect пишет Financial Times.

По оценкам экспертов, потеря почти всех иностранных денег связана с переоценкой возможностей китайской экономики выйти на траекторию роста. На этом фоне стоимость китайских ценных бумаг продолжает падать. Только с начала декабря индекс CSI 300 (крупнейшие китайские компании) сократился на три процента, а за год — около 14 процентов.

Инвесторы обращают внимание на проблемы девелоперов, которые свидетельствуют о плохой ситуации в секторе недвижимости, однако в первую очередь речь идет о восприятии ситуации.

Директор по инвестициям и управлению активами гонконгской компании UOB Kay Hian Ван Ки отметил, что ключевой является проблема доверия, которое за последний год получило много ударов. «Доверие потребителей, доверие бизнеса и доверие инвесторов, как местных, так и иностранных», — объяснил он.

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Такая ситуация наблюдается на фоне борьбы Пекина со слухами о проблемах в экономике. Так, Министерство госбезопасности Китая назвало негативные комментарии в соцсетях угрозой национальной безопасности.

Еще с августа китайские власти пытаются ограничить возможности местных экспертов упоминать о проблемах в экономике как публично, так и в частных беседах. А в начале декабря на встрече Политбюро Компартии Китая было принято решение усилить экономическую пропаганду и более тщательно контролировать общественное мнение.

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