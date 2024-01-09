Китайские компании не смогли остановить падение своих акций

Компании из КНР потратили $17 млрд на обратный выкуп акций ради поддержания цен

В 2023 году участники индекса биржи в Гонконге (Hang Seng Index) потратили 17 миллиардов долларов на обратный выкуп (байбэк) своих акций в надежде остановить их падение. Такой объем сделок стал рекордным для китайских компаний за последние шесть лет, однако тактика не сработала, пишет Bloomberg.

Причиной недоверия инвесторов стали общие представления о росте проблем в экономике Китая и отсутствии перспектив. На этом фоне с 2021 года капитализация входящих в индекс компаний потеряла уже 3,2 триллиона долларов, а индекс Hang Seng завершил в минусе четвертый год подряд.

В начале года байбэк продолжился, причем в ускоренном темпе. Только за первые шесть торговых дней объем выкупа превысил результат за весь 2020 год. Разработчик онлайн-игр Tencent потратил на эти цели 1,3 миллиарда долларов в декабре, но уже 384 миллиона в январе. Компания испытывает проблемы после введения ряда ограничений для онлайн-игр.

Ранее сообщалось, что из чистых иностранных инвестиций в китайские акции, сделанных в 2023 году, к концу декабря были выведены 87 процентов. При этом Пекин продолжает рассчитывать на приток средств из-за рубежа, в связи с чем ужесточил контроль за негативными оценками экономики, чтобы не создавать «ложных нарративов» об упадке в стране.