Китайские компании резко обеднели из-за ограничения видеоигр в стране

Bloomberg: крупнейшие компании КНР потеряли $80 млрд из-за ограничения видеоигр

Три крупнейшие интернет-компании Китая резко обеднели на фоне обсуждаемых ограничений видеоигр. Их акции потеряли 80 миллиардов долларов капитализации, со ссылкой на данные торговых площадок сообщает Bloomberg.

Власти КНР обсуждают меры по снижению трат времени и денег в онлайн-играх. Регулятор предлагает установить лимиты на внутриигровые покупки и запретить награды за частые входы в игру. На фоне этих новостей акции Tencent на бирже в Гонконге подешевели на 16 процентов — это рекордное падение за день с 2008 года. Разработчик игр NetEase потерял 28 процентов стоимости ценных бумаг, а социальная сеть для геймеров подешевела на 15 процентов.

Администрация Си Цзиньпина давно борется с игровой зависимостью в стране — власти связывают увлечение онлайн-играми с безработицей и низкой рождаемостью, а также с ростом близорукости среди молодежи. По мнению аналитика Lightstream Research Мио Като, меры КНР могут побудить другие страны ввести аналогичные меры, что подорвет бизнес-модели мобильных игр.

Власти Индии тем временем решили заработать на видеоиграх: парламент страны одобрил налог на онлайн-игры, казино и ставки на конный спорт. С 1 октября 2023 года эти виды развлечений будут облагаться налогом в 28 процентов. В Минфине ожидают, что сборы с отрасли вырастут в десять раз — в прошлом году они составили 200 миллионов долларов. Представители отрасли опасаются, что эти меры вызовут отток компаний в другие юрисдикции, что приведет к закрытию части бизнеса и увольнениям. Власти пообещали не взимать налоги с киберспорта и игр на консолях, если те не предполагают дополнительных онлайн-покупок с целью выиграть призы.