Власти азиатской страны решили заработать на азартных играх

Парламент Индии одобрил налог в 28 % на онлайн-игры, казино и ставки

Нижняя палата парламента Индии (Лок Сабха) одобрила налог на онлайн-игры, казино и ставки на конный спорт. О новом способе властей заработать со ссылкой на пресс-службу Лоб Сабхи сообщает ТАСС.

Нововведения в закон о едином налоге на товары и услуги вступят в силу 1 октября. Ставка налога составит 28 процентов. В Минфине ожидают, что сборы с отрасли вырастут в 10 раз — в прошлом году они составили 200 миллионов долларов. При этом представители отрасли опасаются, что новый режим налогообложения вызовет отток индийских компаний в другие юрисдикции, что, в свою очередь, приведет к закрытию части бизнеса и увольнениям.

В правительстве пообещали закрыть все лазейки по уходу от уплаты налогов. Также власти решили, что не будут взимать налоги с киберспорта и игр на консолях при условии, что они носят развлекательный характер и не предполагают дополнительных онлайн-покупок с целью выиграть призы.

Подобное решение ужесточить контроль за игорным бизнесом ранее принимали в Китае. Власти взимали с «азиатского Лас-Вегаса» в Макао взносы в 35 процентов и дополнительные сборы за каждую игру. Однако после решения более чем вдвое увеличить число государственных инспекторов для контроля повседневной деятельности игровых центров акции казино в Макао обрушились на треть.