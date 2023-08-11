Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:51, 11 августа 2023Экономика

Власти азиатской страны решили заработать на азартных играх

Парламент Индии одобрил налог в 28 % на онлайн-игры, казино и ставки

Фото: Benny Marty / Shutterstock / Fotodom

Нижняя палата парламента Индии (Лок Сабха) одобрила налог на онлайн-игры, казино и ставки на конный спорт. О новом способе властей заработать со ссылкой на пресс-службу Лоб Сабхи сообщает ТАСС.

Нововведения в закон о едином налоге на товары и услуги вступят в силу 1 октября. Ставка налога составит 28 процентов. В Минфине ожидают, что сборы с отрасли вырастут в 10 раз — в прошлом году они составили 200 миллионов долларов. При этом представители отрасли опасаются, что новый режим налогообложения вызовет отток индийских компаний в другие юрисдикции, что, в свою очередь, приведет к закрытию части бизнеса и увольнениям.

В правительстве пообещали закрыть все лазейки по уходу от уплаты налогов. Также власти решили, что не будут взимать налоги с киберспорта и игр на консолях при условии, что они носят развлекательный характер и не предполагают дополнительных онлайн-покупок с целью выиграть призы.

Подобное решение ужесточить контроль за игорным бизнесом ранее принимали в Китае. Власти взимали с «азиатского Лас-Вегаса» в Макао взносы в 35 процентов и дополнительные сборы за каждую игру. Однако после решения более чем вдвое увеличить число государственных инспекторов для контроля повседневной деятельности игровых центров акции казино в Макао обрушились на треть.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    Во Франции заявили об унижении Макрона из-за Нигера

    Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

    Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

    Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

    Человечество предупредили о растущем риске голода и малярии

    Аэропорты Москвы перешли на работу в штатном режиме

    Россиянка трижды вонзила нож в грудь дяди и попала под суд

    Цена дизельного топлива в России побила рекорд

    Курс доллара установил новый рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости