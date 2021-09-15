Китай ударил по «азиатскому Лас-Вегасу»

Акции казино, работающих в специальном административном районе Китая Макао — крупнейшей игорной зоне Азии — обрушились после того, как местные власти объявили об ужесточении контроля над игорным бизнесом. О попавших под удар компаниях пишет Reuters.

В среду, 15 сентября, акции Wynn Macau упали на 28,97 процента, до 6,4 гонконгских доллара (59,76 рубля) за акцию, а ценные бумаги Sands China и вовсе потеряли 32,5 процента от прежней стоимости и сейчас продаются по 16,84 гонконгских доллара (157,23 рубля) за штуку. Акции MGM China и Galaxy Entertainment подешевели на 26,81 процента, до 5,76 гонконгских доллара (53,76 рубля), и 20 процентов, до 39,15 гонконгских доллара (365,53 рубля) за акцию соответственно.

Акции крупнейших игорных заведений региона обрушились после того, как министр экономики и финансов Лей Вай Нонг во время пресс-конференции заявил о «здоровом и устойчивом развитии городской игорной индустрии», обеспечить которое планируется благодаря улучшению законодательного регулирования — изменения ожидаются уже в октябре.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Макао, известный как «азиатский Лас-Вегас», — единственное место в Китае, где разрешены азартные игры, и они приносят городу существенные доходы. Помимо основных налогов, владельцы казино обязаны платить специальный 35-процентный налог на игорный бизнес. Кроме того, ежегодно власти получают по 3,8 миллиона долларов от каждого игорного заведения, при этом каждая игра также облагается отдельным дополнительным сбором.

Макао обладает значительной автономией, в том числе правовой, поэтому самостоятельно регулирует игорный бизнес. Для законной работы игорное заведение должно получить специальную лицензию от властей. Получить ее могут лишь компании, которым государство предоставило концессию (договор между государством и частным инвестором, по которому последний строит что-либо, а потом владеет им в течение времени, за которое окупаются его вложения, после чего передает государству).

На данный момент существует лишь две причины для прекращения концессии: нарушение законодательства или договора, а также нарушение общественных интересов. Но в июне 2022 году истекает срок концессий для крупнейших игорных заведений Макао, и есть вероятность, что правительство города может не продлить концессии некоторым компаниям, в особенности американским, из-за напряженных отношений с США.

Кроме того, власти хотят ввести дополнительные правила по распределению прибыли между акционерами, усилить меры по защите сотрудников, а главное — более чем вдвое увеличить число государственных инспекторов для контроля повседневной деятельности казино. Поэтому известия о готовящихся изменениях в игровой индустрии значительно встревожили инвесторов.

С конца 2020 года власти материкового Китая проводят последовательную политику ограничений в некоторых отраслях, которую назвали репрессиями в отношении бизнеса. Она затронула технологический сектор и сферу коммерческого образования. Так, Пекин запретил репетиторство по школьным предметам, что поставило под угрозу платное образование в целом и оставило значительную часть населения без работы. Технологические фирмы понесли финансовые потери, когда правительство запретило им проводить первичное размещение акций на иностранных биржах. Помимо запрета IPO, по технокомпаниям ударило требование властей впустить конкурентов на собственные площадки.

«Проблемы казино — это продолжение довольно масштабных репрессий», — заявил главный исполнительный директор нью-йоркской инвестиционной компании SpringOwl Asset Management и бывший член правления Las Vegas Sands Джейсон Адер агентству Bloomberg.

Пекин уже несколько лет тщательно следит за крупными игроками, опасаясь, что те отмывают деньги через казино. Теперь же, когда власти стали обосновывать репрессии борьбой за мораль и нравственность среди китайского населения, игорный бизнес может существенно пострадать, ведь Коммунистическая партия давно обвиняет азартные игры в негативном влиянии на китайские семьи и социальной дисгармонии.