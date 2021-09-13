Китай продолжил репрессии против техногигантов

Министерство промышленности и информатизации КНР потребовало от техногигантов, среди которых Alibaba и Tencent, снять запрет с использования продуктов конкурентов на своих площадках, в противном случае компании столкнутся с последствиями неповиновения. Это стало продолжением масштабных репрессий, направленных на самые разные сектора экономики, пишет Reuters.

В китайском сегменте интернета доминируют несколько компаний, которые на своих площадках запрещают пользователям использовать продукцию конкурентов. К примеру, Tencent в своих мессенджерах WeChat и QQ не разрешает пользователям делиться контентом с видеоплатформы Douyin (ей владеет ByteDance). Другой пример — корпорация Alibaba, запрещающая оплату покупок через платежный сервис Tencent WeChat Pay.

Чиновник из министерства Чжао Чжиго заявил, что ограничение доступа на сторонние сайты без веской причины «влияет на взаимодействие с пользователями, ущемляет их права и дестабилизирует рынок». Чжиго рассказал, что ведомство с начала расследования в июле получило множество жалоб пользователей. После этого компаниям, по словам чиновника, направлены уведомления для проведения самопроверки и дальнейшего исправления недочетов, однако не уточняется, каким конкретно компаниям направили уведомления и с какими «последствиями» столкнутся нарушители.

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Однако, по информации газеты 21st Century Business Herald, и Alibaba, и Tencent получили предостережение властей, в результате чего на Гонконгской бирже акции Alibaba упали на 4,23 процента, а Tencent — на 2,45 процента. Tencent впоследствии заявила, что поддерживает решение правительства и поэтапно внесет необходимые изменения. Alibaba также согласилась с требованием.

Аналитик шанхайского консалтингового агентства AgencyChina Майкл Норрис уверен, что эти меры изменят облик цифровой рекламы и электронной торговли в Китае. «В краткосрочной перспективе все внимание будет приковано к Tencent, поскольку речь идет о том, чтобы впустить Alibaba и Bytedance в WeChat», — заключил эксперт.

Технологические компании — это далеко не единственная мишень властей. Так, кризис переживает сфера платного образования — компаниям и частным репетитором запретили преподавать школьные предметы. Еще одна пострадавшая отрасль — это видеоигры. Дело в том, что несовершеннолетним китайцам полностью запретили играть по будням, при этом в выходные и праздники время игры ограничено часом в день.