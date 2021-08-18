Джордж Сорос испугался репрессий Китая против собственных компаний

Фонд американского инвестора Джорджа Сороса и другие крупные инвесторы из США начали активно продавать акции и отказываться от активов в Китае. Они боятся потерять деньги из-за государственных репрессий в отношении технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Влиятельные иностранные инвесторы сокращают свои вложения в китайские активы или вовсе отказываются от них. Джордж Сорос сократил свое присутствие на китайском рынке, а крупный инвестфонд ARK Invest больше не является держателем китайских акций. Один из крупнейших в мире хедж-фондов Marshall Wace заявил, что покупка американских депозитных расписок на китайские ценные бумаги в настоящее время слишком рискованна.

Соучредитель фонда Пол Маршалл ожидает, что в ближайшее время акции китайских компаний будут размещаться только на отечественных фондовых биржах. Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер предупредил о рисках инвестирования в китайские предприятия и попросил сотрудников SEC приостановить одобрение IPO специальных SPAC-компаний, которые нужны китайским фирмам для листинга.

При этом в начале 2021 года китайские компании достигли исторического максимума по привлечению иностранных инвестиций, а индекс MSCI China рекордно вырос за 27 лет. Теперь из-за китайских репрессий инвесторы пытаются спасти триллионы вложенных долларов.

Продажи акций продолжились на этой неделе, несмотря на то, что индекс MSCI China торгуется на самом низком уровне с 2005 года. Он упал почти на 30 процентов с момента его пика в феврале. Индекс Nasdaq Golden Dragon China (в него входят 98 крупнейших компаний Китая, зарегистрированных в США) продолжил падать после того, как китайские власти выпустили новый набор правил о конкуренции компаний.

Однако некоторые инвесторы сохраняют оптимизм. Азиатское подразделение инвестиционной компании Aberdeen Standard выкупило долю Tencent, а также сохранило акции большинства других технологических холдингов в Китае во время недавней распродажи. По словам главы Aberdeen Standard Ху Янга, никаких стратегических изменений не произошло, а ответственные игроки извлекут выгоду из репрессивных мер китайских властей.