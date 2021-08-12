Китайские власти приготовили для своих компании долгие годы репрессий

Китайские власти подготовили пятилетний план по усилению контроля над стратегическими секторами экономики. Под надзор попадут, например, технологические компании.
С помощью разработанных мер правительство КНР хочет создать правовую среду, чтобы «удовлетворять постоянно растущие потребности людей в хорошей жизни». Закон будет иметь долгосрочную перспективу, устранять недостатки и способствовать построению государства с верховенством закона на новом уровне.
Чиновники хотят обеспечить «нормальное развитие новых форм бизнеса» с помощью «хороших законов и управления», используя большие данные и искусственный интеллект. Также план подразумевает развитие открытости правительства. Эксперты уверены, что Китай продолжит давление и репрессии против своих компаний еще долгие годы.
В последнее время китайские власти усилили надзор за собственными IT-гигантами и целыми отраслями экономики. Одной из последних Пекин атаковал сферу онлайн-репетиторства. Вне закона оказались все частные занятия в интернете для детей младше шести лет.
Китайские бизнесмены с конца июня потеряли 87 миллиардов долларов из-за действий властей. Больше всего обеднел основатель онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан, его капитал сократился на треть (на 15,6 миллиарда долларов).