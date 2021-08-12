Китайские власти приготовили для своих компании долгие годы репрессий

Китай представил пятилетний план по усилению контроля над секторами экономики

Китайские власти подготовили пятилетний план по усилению контроля над стратегическими секторами экономики. Под надзор попадут, например, технологические компании.

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С помощью разработанных мер правительство КНР хочет создать правовую среду, чтобы «удовлетворять постоянно растущие потребности людей в хорошей жизни». Закон будет иметь долгосрочную перспективу, устранять недостатки и способствовать построению государства с верховенством закона на новом уровне.

Чиновники хотят обеспечить «нормальное развитие новых форм бизнеса» с помощью «хороших законов и управления», используя большие данные и искусственный интеллект. Также план подразумевает развитие открытости правительства. Эксперты уверены, что Китай продолжит давление и репрессии против своих компаний еще долгие годы.

В последнее время китайские власти усилили надзор за собственными IT-гигантами и целыми отраслями экономики. Одной из последних Пекин атаковал сферу онлайн-репетиторства. Вне закона оказались все частные занятия в интернете для детей младше шести лет.

Китайские бизнесмены с конца июня потеряли 87 миллиардов долларов из-за действий властей. Больше всего обеднел основатель онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан, его капитал сократился на треть (на 15,6 миллиарда долларов).