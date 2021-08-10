Китайцы потеряли десятки миллиардов долларов из-за властей

Китайские бизнесмены с конца июня потеряли 87 миллиардов долларов из-за давления властей на высокотехнологичную индустрию, пишет Financial Times.

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После начала антимонопольного расследования против крупнейшего агрегатора такси Didi состояние двух десятков ведущих китайских техномагнатов сократилось на 16 процентов. Больше всего обеднел основатель онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан, его капитал сократился на треть (на 15,6 миллиарда долларов). Основатель Tencent (производитель игр) Пони Ма потерял около 12 миллиардов долларов или 20 процентов своего состояния. Основатель Alibaba Джек Ма лишился 2,6 миллиарда долларов.

Закручивание гаек в интернет-бизнесе со стороны правительства Китая продолжается уже несколько месяцев. Противоречия властей и предпринимателей усилились из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма с национальным регулятором.

Позже власти КНР переключились и на другие отрасли. Репрессии затронули сектор образовательных услуг, что вызвало распродажу акций в материковом Китае и в Гонконге. Кроме того, Китай заподозрил в спекуляциях своих крупнейших производителей микрочипов.