Китайские компании остались без денег из-за репрессий властей

В результате репрессий многие инвесторы перестают вкладываться в китайские IT-компании и переключают внимание на секторы, которые менее подвержены государственному контролю и проверке данных. Об этом пишет Reuters.

Инвесторы решили вкладываться в производство полупроводников, возобновляемые источники энергии, здравоохранение и другие не связанные с интернетом отрасли, чтобы избежать давления со стороны государства. Они также нацелились на технологические компании, которые присутствуют только на китайском рынке, чтобы избежать потенциальных рисков при проведении зарубежных операций.

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Неожиданные репрессии сужают инвестиционные возможности, в то время как многие инвесторы обладают капиталом в миллиарды долларов. Главный инвестиционный директор и управляющий партнер компании All-Stars Investment Ричард Джи считает, что инвесторам создали самые суровые нормативно-правовые условия за более чем десятилетие: рыночная конкуренция является жесточайшей, а капитал — наиболее обильным. В целом будущая доходность для венчурных и частных инвесторов может значительно снизиться.

Репрессивные меры побудили инвесторов проводить дополнительный политический анализ при оценке потенциальных инвестиций. Некоторые начали читать многотомный сборник выступлений Си Цзиньпина «Управление Китаем» и тщательнее следить за государственными СМИ, чтобы понять политический вектор. Ранее репрессии затронули крупнейшую китайскую компанию по производству видеоигр Tencent. Состояние руководителя компании сократилось на 14 миллиардов долларов после того, как его игры сравнили с опиумом. Также Alibaba оштрафовали почти на три миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства.