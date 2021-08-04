Испуганные инвесторы принялись изучать сборники выступлений Си Цзиньпина

Трейдеры и финансисты, испуганные последними ограничительными действиями китайских властей в отношении частных компаний, принялись изучать сборники выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы понять, какая отрасль пострадает следующей. Об этом сотрудники нескольких китайских финансовых фирм рассказали Bloomberg на условиях анонимности.

Инвесторы отмечают, что смысл партийной речи не всегда понятен полностью, но некоторые моменты четко ясны. Так, выяснилось, что ранее Си Цзиньпин осуждал непристойный контент в интернете, неравенство в образовании и спекуляции на рынке недвижимости вблизи школьных округов. В то же время многие выступления генсека Компартии засекречены и предназначены только для партийной элиты.

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В июне участники рынка не обратили внимания на критику председателя КНР в адрес учителей, променявших работу в государственных школах на частное преподавание. Инвесторы поняли свою ошибку после того, как в конце июля в Китае запретили частное репетиторство по основным школьным предметам, а образовательным компаниям не разрешили выходить на биржи и привлекать иностранные инвестиции. Акции одной из крупнейших представителей в этой сфере New Oriental Education упали сразу на 47 процентов.

В начале августа акции китайского производителя видеоигр Tencent упали более чем на 10 процентов после того, как государственная газета Economic Information Daily сравнила онлайн-игры с «духовным опиумом». Компания тут же отреагировала, пообещав ограничить несовершеннолетним время нахождения за играми и уменьшить траты геймеров. С февраля текущего года акции китайских технологических компаний подешевели в общей сложности на триллион долларов из-за ужесточения законодательства внутри страны.