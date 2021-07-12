Владелец TikTok испугался китайских властей

Владеющая социальной сетью TikTok компания ByteDance испугалась властей и решила отложить выход на IPO на неопределенный срок, опасаясь реакции властей Китая. Такое решение принял руководитель интернет-гиганта Чжан Имин после встречи с государственными регуляторами киберпространства и ценных бумаг, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Пекинская компания, стоимость которой оценивается в 180 миллиардов долларов, планировала разместить акции на Гонконгской или Нью-Йоркской фондовой бирже, но теперь попытается сделать это позже. Кроме того, листинг отложили из-за того, что до недавнего времени у нее не было финансового директора.

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Осторожный подход ByteDance резко контрастирует с поведением местного сервиса Didi, который также называют «китайским Uber». 30 июня Didi привлек на IPO 4,4 миллиарда долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже, рыночная стоимость компании составила 67 миллиардов долларов. Спустя несколько дней Администрация киберпространства Китая обвинила Didi в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов 26 приложений, в том числе основное, обвалив акции компании на 27 процентов. В Didi пообещали устранить проблемы, что повысило стоимость каждой акции до 12 долларов, но так и не позволило выйти на уровень IPO, где они торговались за 14 долларов. Листингу Didi предшествовало антимонопольное расследование, инициированное китайским Государственным управлением по регулированию рынка.

В последнее время китайские власти ужесточают надзор за компаниями, которые хотят разместить акции за рубежом. Вскоре может быть принят закон, который обяжет компании, чья база персональных данных насчитывает более миллиона человек, спрашивать одобрения у властей Китай для выхода на биржи других стран. В Пекине опасаются, что третьи лица иных государств получат персональные данные китайских пользователей.

В начале июля началось расследование в отношении сервиса по поиску работы Boss Zhipin, привлекшего на IPO в США 912 миллионов долларов. С давлением столкнулся и еще один технологический гигант — Full Truck Alliance, предлагающий онлайн-решения в сфере доставки грузов.

