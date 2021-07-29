В Китае репетиторство приравняли к проституции и азартным играм

Власти городов Сянъян и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй поручили правоохранительным органам, ответственным за борьбу с порнографией и незаконными публикациями, пресекать нелегальное репетиторство. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Правительство Китая начало кампанию по прекращению платных внешкольных репетиторских услуг. Мера была принята из-за огромных образовательных расходов китайских семей. Власти надеются, что, сократив траты на образование, китайцы начнут заводить больше детей. Это должно стать частью политики рождаемости, так как власти ожидают, что из-за ее падения снизится число трудоспособных граждан.

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Местные администрации уже исполняют решение Пекина о запрете частных уроков, приравняв их к мелким преступлениям. Однако некоторые жители страны, опрошенные газетой, все равно собираются тайком нанимать репетиторов, даже если их услуги будут стоить в десятки раз дороже. Высокая конкуренция на вступительных экзаменах в среднюю школу и колледж вынуждает семьи платить за дополнительные занятия. «Если другие будут нанимать частных репетиторов, мы, вероятно, сделаем то же самое», — заявила жительница западного города Чэнду.

Китайские СМИ уже освещают появление черного рынка образовательных услуг. В городе Хуаншань полиция арестовала сотрудников репетиторского центра. Местная пресса сообщила о рейде так же, как и описывает преследования проституции и подпольных казино, которые в Китае вне закона.

Больше всего от нового закона страдают частные учебные заведения, потому что формально они работают именно с репетиторами. При этом сами преподаватели считают, что новый запрет не убьет их карьеру. «Пока существуют вступительные экзамены в колледж, [репетиторы] всегда могут зарабатывать деньги», — сказали педагоги.

Ранее власти Китая предложил компаниям, работающим в сфере дополнительного школьного образования, стать некоммерческими организациями. Это лишь часть мер, которые могут разгромить 100-миллиардную высокотехнологичную индустрию образования в стране. Согласно преобразованиям, компаниям больше не позволят привлекать капитал и выходить на биржу.