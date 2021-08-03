Китайский производитель электромобилей нашел способ обойти запрет властей

Китайский производитель электромобилей Li Auto объявил о решении разместить акции на Гонконгской фондовой бирже, сообщает Bloomberg.

Компания намерена привлечь в ходе размещения до 15 миллиардов гонконгских долларов (1,9 миллиарда долларов), разместив 100 миллионов акций стоимостью 150 гонконгских долларов (19,3 доллара каждая). 10 миллионов акций смогут приобрести гонконгские инвесторы, остальные 90 миллионов — международные вкладчики. 6 августа компания объявит стоимость бумаг, а 12 августа начнутся торги.

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Li Auto хочет расширить базу инвесторов и обойти запрет китайских властей на размещение ценных бумаг местными компаниями на иностранных биржах без проверки кибербезопасности. Также автопроизводитель страхует себя на случай ухода с американского рынка.

Это будет второй листинг для Li Auto. В ходе IPO на Nasdaq в прошлом году компания привлекла 1,3 миллиарда долларов. Ранее так поступил другой китайский производитель электромобилей, считающийся главным конкурентом Tesla, XPeng. В 2020 году компания заработала 1,5 миллиарда долларов в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, а в июле 2021-го она разместилась на фондовой бирже Гонконга и привлекла 1,8 миллиарда долларов.

Ужесточение политики Пекина против китайских технологических гигантов вынудило глав этих компаний чаще жертвовать на благотворительность. В июне владелец сервиса доставки еды Meituan Ван Сину пожертвовал 2,3 миллиарда долларов в ценных бумагах компании собственному благотворительному фонду из-за расследования китайской антимонопольной службы, увидевшей в опубликованном в соцсети миллиардера классическом стихотворении скрытую критику правительства Китая. В июле сооснователь и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь передал акции производителя смартфонов на 2,2 миллиарда долларов двум благотворительным фондам.