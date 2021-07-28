Появилось новое последствие от репрессий Китая против своих компаний

Объем первичных размещений акций (IPO) на бирже в Гонконге сократится во второй половине 2021 года. Это стало новым последствием, которое появилось от репрессий Пекина против своих технологических компании. Такой вывод сделал Reuters, опросив участников сделок.

Инвесторы находятся в напряжении, поскольку ужесточение экономической политики Китая привело к неопределенности на рынках.

Большую часть IPO на Гонконгской бирже проводят китайские компании. По данным Refinitiv, всего в первой половине текущего года на первичные размещения пришлось более 18 миллиардов долларов, что на 13,4 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Самой крупной сделкой во втором полугодии должно было стать вторичное размещение акций китайской компании China Tourism Group Duty Free на семь миллиардов долларов, но теперь ее будущее под вопросом. Аналитики и банкиры также намерены перестать инвестировать до наступления негативных последствий от действий властей Китая.

В июле Пекин анонсировал принятие закона, обязывающего компании с базой персональных данных более миллиона человек получать одобрения у властей для выхода на биржи других стран. В китайском руководстве опасаются, что третьи лица иных государств получат персональные данные пользователей.

На фоне репрессивных инициатив владеющая социальной сетью TikTok компания ByteDance решила отложить выход на IPO на неопределенный срок.

В середине июля Bloomberg назвал действия Пекина «ударом по мировой фабрике миллиардеров». Состояние богатейших китайских предпринимателей снизилось на миллиарды долларов после усиления надзорных мер за крупным технологическим бизнесом.