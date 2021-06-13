«Большая семерка» решила разобраться с Китаем

Лидеры стран «Большой семерки» (G7), участвующие в саммите организации в британском графстве Корнуэлл, решили разобраться с Китаем в вопросах международной торговли и нарушения прав человека, пишет CNBC.

«Я бы сказал, что было единодушие в том, что касается готовности выступить против нарушений прав человека и основных свобод, которые ссылаются на наши общие ценности», — рассказал анонимный источник издания, принимающий участие в работе саммита.

По его словам, в коммюнике по итогам мероприятия будет упомянут Китай и отношение стран-участниц к нему, в то время как в предыдущие годы этого старались избегать.

Страны Запада, в частности члены G7, обвиняют Китай в ущемлении прав уйгуров — коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного округа, в отношении которых якобы проводятся репрессии для повышения их лояльности центральному правительству.

Также Пекин подозревают в манипулировании рынком и искусственным занижением курса юаня, что по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) позволяет вводить в отношении китайских товаров антидемпинговые пошлины.