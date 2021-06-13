Джонсон пригрозил Европе новой торговой войной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил странам Европы новой торговой войной, пишет Bloomberg. Поводом для этого может стать юридическая коллизия вокруг поставок товаров в Северную Ирландию.

Речь идет о возможной приостановке части соглашения, заключенного в рамках Brexit, касающейся поставок в Северную Ирландию. Эта часть Великобритании граничит с Ирландией, которая по-прежнему входит в Евросоюз. Согласно прежним договоренностям, сохраненным во время Brexit, две территории имеют режим свободного перемещения людей и товаров.

В кулуарах саммита «Большой семерки», состоявшегося в британском графстве Корнуэлл, Джонсон заявил, что Лондон может начать действовать в одностороннем порядке, если Брюссель не пойдет на компромисс.

Соглашение о Brexit предусматривает, что Северная Ирландия получает двойной статус, одновременно оставаясь в составе Великобритании и таможенной территории ЕС. Из-за этого товары, попадающие туда из остальных частей королевства, проходят таможенный досмотр.

До конца июня действует льготный период, позволяющий не оформлять декларации на продовольственную продукцию. Лондон в одностороннем порядке продлил его действие в отношении товаров животного происхождения, однако Брюссель в ответ обратился в суд ЕС, указав на допущенные нарушения положений соглашения о Brexit.