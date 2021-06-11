Великобритании предрекли судьбу увядшей империи с огромным долгом

Главный для экономики Великобритании город, Лондон, сталкивается с серьезными проблемами, и это грозит сложностями для всей страны, пишет Bloomberg. Если столице не удастся добиться успехов, то Великобритания может стать увядшей империей со слишком большими долгами, считают в независимой исследовательской организации Resolution Foundation.

В третьем квартале 2020 года Лондон показал самые низкие темпы роста среди девяти регионов Англии, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. Небольшие и средние города страны близки к полному восстановлению, а большие отстают.

Именно главный город страны, как показывает статистика, столкнулся с самым большим кризисом на рынке труда в период пандемии. В Национальном институте экономики и социальных исследований считают, что после завершения программы поддержки занятости многие рабочие места восстановить не удастся. Уровень безработицы в столице в 2022-2023 годах возрастет до 7,9 процента — по сравнению с 4,5 процента до коронавирусного кризиса.

Прогнозы по восстановлению локомотива британской экономики не оптимистичны. Из-за Брексита компании сектора финансовых услуг переезжают в европейские столицы, оставляя Лондон без миллиардов долларов активов и тысяч рабочих мест.

«Восстановление на национальном уровне невозможно без восстановления Лондона», — подчеркнул Эндрю Картер, глава исследовательской организации Centre for Cities. Он также добавил, что просто вернуться к допандемийному уровню недостаточно: даже при ослаблении коронавирусных ограничений сдерживать развитие города будут высокая стоимость жизни, испытывающая недостаток финансирования сфера общественного транспорта, сложности с получением виз для въезда.

Британская же экономика в целом, как показывают свежие официальные данные, в апреле зафиксировала рекордный рост в 26,7 процента на годовом уровне, пишет Reuters. Однако это все еще на 3,7 процента ниже, чем было в феврале 2020 года — до начала пандемии.

На фоне коронавируса Британия столкнулась с угрозой «цунами закрытия» бизнеса: серьезные сложности испытывает сектор ретейла. Помимо трудностей, вызванных пандемией, Великобритания вынуждена разбираться и с последствиями Брексита, в том числе ведя торговые и таможенные войны с Евросоюзом. Вопросы поставок британской продукции приводят к серьезным конфликтам с Брюсселем.

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