Ищущих работу европейцев внезапно перестали пускать в Британию

Гражданам Евросоюза, ищущим работу в Великобритании, внезапно отказали во въезде. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, как минимум 12 европейцам запретили пересекать границу Британии. Их оставили в депортационном центре, несмотря на то, что у них была возможность остановиться в другом месте. Кроме того, закон позволяет гражданам ЕС въехать без визы в том случае, если они собираются на переговоры.

«Коммерсантъ» отмечает, что в Хоум-офисе (департаменте правительства, ответственном за иммиграционный контроль — прим. «Ленты.ру») отказались отвечать на вопрос о том, почему европейцев внезапно перестали пускать в Британию. Газета напоминает: согласно вступившим с 1 января 2021 года правилам, гражданам ЕС нужна виза для работы или учебы в Великобритании. Однако они могут приезжать без виз в качестве туристов и проводить до полугода в стране. The Guardian добавляет, что в правилах отдельно указано: гражданам ЕС разрешается въезжать без визы для деловых встреч, посещения конференций, семинаров, для собеседований и переговоров о сделках и контрактах.

The Guardian связывает такие происшествия с Brexit. Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. При этом нередко между сторонами возникают противоречия из-за каких-либо нарушений. Так, в начале мая между Британией и Францией едва не вспыхнул конфликт из-за того, что последняя отправила два морских патрульных катера в воды у острова Джерси. Это произошло на фоне конфликта с изменением условий вылова рыбы после Brexit.

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