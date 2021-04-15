Эксперты предупредили о продлении пандемии до 2023 года

Неравномерный доступ стран к прививкам может продлить пандемию коронавируса до 2023 года и развязать больше национальных конфликтов, предупреждают эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку компании.

В записке отмечается, что развитые страны закупают вакцины в 3-4 раза больше численности своего населения, тогда как до развивающихся стран дозы почти не доходят. Это замедлит темп борьбы с коронавирусом, так как в странах, которые не могут позволить себе большое количество доз, начнут вырабатываться новые штаммы коронавируса.

«Вакцинный национализм может дать преимущества странам на короткой дистанции, однако он серьезнейшим образом подрывает коллективное противодействие пандемии из-за влияния на распределение вакцин не лучшим образом», — пишут эксперты.

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Также в записке рассказывается о трех факторах «вакцинного национализма», которые повлияют на распространение коронавируса. Первый — возможный запрет экспорта вакцин из ЕС из-за конфликта с Великобританией, которая, выкупив европейские вакцины, почти не экспортировала их в другие страны.

Второй фактор — вакцинная политика США, которые закупили вакцин в четыре раза больше численности населения страны. Третий фактор — дефицит поставок AstraZeneca, которая производится Индийским институтом сыворотки (SII), из-за решения Индии приостановить производство.

Сейчас лидером среди стран, где граждане сделали две прививки, остается Израиль. Там вакцинировались 54 процента населения. На втором месте — Великобритания, где две прививки сделали 11 процентов жителей. В России полную вакцинацию прошли 4 процента населения.