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Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет ввести третью прививку от COVID-19 для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Об этом пишет газета Times, передает ТАСС.

По ее данным, сейчас проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Другим вариантом может быть вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna.

Сейчас британцам делают прививки указанными препаратами. Для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Соединенном Королевстве по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.

В апреле сообщалось, что в Великобритании обнаружили опасный штамм коронавируса с двойной мутацией. Одновременно с этим в Британии распространяется южноафриканский штамм коронавируса.

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