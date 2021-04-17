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Moderna сократит поставки вакцины в Великобританию и Канаду

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Фото: Jacob King / Reuters

Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года сократит поставки вакцины от коронавируса в Канаду и Великобританию, сообщил телеканал CNN.

«Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран», — говорится в сообщении компании.

При этом там не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.

Ранее Оксфордский университет опубликовал исследование, в котором сообщается о риске возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca).

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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