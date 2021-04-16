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Еще две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Оксфордский университет опубликовал исследование, в котором сообщается о риске возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. Об этом говорится в заявлении аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter.

В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). «Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тысяч людей, привитых мРНК-вакциной», — говорится в исследовании.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ни одного случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратом «Спутник V» не выявлено. Она связала это, в том числе, с многостадийной очисткой вакцины. По ее словам, данная процедура исключает попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья после вакцинации более 17 миллионов человек показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сочло тромбоз, возникающий после вакцинации препаратом AstraZeneca, редким побочным эффектом.

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