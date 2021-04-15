Мир
 
Последние новости
Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по людям с российскими флагами
ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Незнакомка забралась в кровать с супругами и отказалась уходить
Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана
Составлен рейтинг самых злостных нарушителей дорожных правил среди блогеров
Решить проблему изменения климата предложили борьбой с метеоризмом коров
В Госдуме оценили заявление Украины о ядерном оружии в Крыму
Причину приостановки прохода военных кораблей США в Черное море объяснили
Лукашенко рассказал о предложении Алиева «поднять Армению»
Новости партнеров
Прослушать новость

Первая европейская страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CARLOS OSORIO / Reuters

Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявило управление по здравоохранению страны.

Власти Дании на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата. Поэтому было принято решение об исключении данной вакцины из прививочной кампании для всех групп населения. При этом для вакцинации жителей продолжат использовать препараты от компаний Pfizer и Moderna.

11 марта Дания в качестве меры предосторожности временно запретила использование вакцины от компании AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике рассказал, что это связано с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку.

Ряд стран Европы приостановили или частично запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение данных о состоянии здоровья после вакцинации более чем у 17 миллионов человек показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Грузия прекратила прививать вакциной AstraZeneca граждан младше 55 лет
Нидерланды отказались использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет
AstraZeneca изучит причины образования тромбов после прививки