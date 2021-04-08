Нидерланды отказались использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет

Нидерланды отказались от возобновления использования вакцины компании AstraZeneca для лиц младше 60 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге, передает РИА Новости со ссылкой на голландские СМИ.

Чиновник сообщил, что соотношение между степенью риска и пользы для различных возрастных категорий сильно отличается, поэтому рекомендация властей однозначна. Подобное решение было принято после того, как Совет здравоохранения Нидерландов призвал прекратить использование препарата для лиц моложе 60 лет.

Хуго де Йонге добавил, что гражданам моложе установленного порога будут предложены другие вакцины, так как в ближайшем будущем в стране будет много различных препаратов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды временно перестали прививать вакциной AstraZeneca граждан моложе 60 лет. Причиной этого стали новые сообщения о серьезных побочных эффектах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации. В частности, были зафиксированы обширные тромбозы в сочетании с низким количеством тромбоцитов примерно через семь-десять дней после введения препарата.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение данных о состоянии здоровья после вакцинации более чем у 17 миллионов человек показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также заявило об отсутствии оснований для отказа от применения этой вакцины.