В Европе заявили об отсутствии оснований для отказа от вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины против коронавируса, разработанной британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом пишет издание Politico.

Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения». Исполнительный директор EMA Эмер Кук рассказал, что экспертам не удалось определить какие-либо конкретные факторы риска от препарата в зависимости от возраста, пола или истории болезни вакцинируемых. Дальнейшие выводы будут сделаны после заседания комитета по безопасности EMA 6-9 апреля.

Кук привел данные о 62 случаях образования тромбов в головном мозге — 44 из них зафиксированы в Европейской экономической зоне — с оговоркой, что среди них учитаны случаи, произошедшие до 22 марта. Комментируя сообщения о случаях тромбоза у более молодых женщин, глава отдела фармаконадзора и эпидемиологии EMA Питер Арлетт отметил, что это может быть связано с тем, что вакцину получают больше молодых женщин, чем мужчин.

Ранее в Германии решили применять вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет после того, как в стране зафиксировали более 30 случаев тромбоза у привившихся препаратом. Из них девять человек скончались. По данным постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха, препарат в редких случаях в течение 4-16 дней после вакцинации может приводить к случаям тромбоза в основном у пациентов моложе данного порога.

30 марта вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.