В Германии вакцину AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет

В Германии вакцину от коронавируса компании AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает DPA со ссылкой на решение конференции, в которой принимали участие министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и его коллеги из федеральных земель.

Граждане моложе установленного порога смогут пройти вакцинацию данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования.

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха также изменила свои рекомендации по использованию вакцины компании AstraZeneca. Согласно ее заключению, препарат предназначен только для лиц старше 60 лет. Отмечается, что, по данным комиссии, препарат в редких случаях в течение 4-16 дней после вакцинации может приводить к случаям тромбоза в основном у пациентов моложе данного порога.

Ранее сообщалось, что в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.