Более 30 случаев тромбоза в мозгу нашли у привитых от коронавируса в Германии

Более 30 случаев тромбоза в мозгу зафиксировали у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на Немецкий институт Пауля Эрлиха.

Речь идет о 31 пациенте. Из них девять человек скончались.

Осложнения выявили у двух мужчин 36 и 57 лет, а также у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. По данным издания, в 19 случаях врачи также наблюдали тромбоцитопению (снижение количества тромбоцитов).

Der Spiegel отмечает, что в Германии прививку препаратом AstraZeneca сделали почти 2,7 миллионам человек. Еще 800 человек уже получили вторую дозу вакцины.

Ряд стран Европы уже приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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