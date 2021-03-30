Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание россиян делать прививки. Свою версию он озвучил в интервью «Аргументам и фактам».

«Мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал официальный представитель Кремля. Он выразил надежду, что пример российского лидера Владимира Путина побудит граждан активнее записываться на вакцинацию от коронавируса.

По мнению Пескова, необходимо усиливать пропаганду прививочной кампании, разъяснять гражданам безопасность препаратов и наращивать объемы производства вакцин. «Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь [вернуться к комфортному образу жизни]», — заключил Песков.

Путин привился одной из российских вакцин 23 марта. После первого укола глава государства чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет. Название препарата в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, «президент и так делает очень много для пропаганды вакцины».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».