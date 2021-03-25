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Кремль рассказал о самочувствии Путина после первой прививки

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

У президента России Владимира Путина никаких побочных эффектов после первой прививки против коронавируса не наблюдается. О самочувствии главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 25 марта.

«Чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», — сказал он.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Кремль не стал уточнять, какой именно их трех отечественных вакцин привился российский лидер. Песков лишь уточнил, что через три недели у Путина запланирован второй укол двухкомпонентной вакцины.

Сразу после процедуры Песков проинформировал, что президент чувствует себя хорошо.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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