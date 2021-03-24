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Песков ответил на вопрос о выборе вакцины Путиным

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов кремлевского пула о выборы вакцины президентом Владимиром Путиным для защиты от коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 24 марта.

«Какую именно вакцину выбрал президент, знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков.

В то же время он уточнил, что Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины, а недели через три запланировано сделать второй.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса накануне вечером. Анонсируя предстоящую вакцинацию главы государства, в Кремле заявляли, что не будут раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Первая двухфазная российская вакцина от коронавируса получила маркетинговое название «Спутник V» и была зарегистрирована в августе 2020 года. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека. Прививку от COVID-19 делают в основном этим препаратом.

После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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