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В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca на фоне образования тромбов у пациентов, пишет AP.

Как заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс, вакцинацию препаратом приостановят для граждан старше 55 лет.

По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы во внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам. Ранее считалось, что такой побочный эффект был у одного из миллиона случаев.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca оказалась на 3 процента ниже заявленной ранее. Исследования показали, что от протекания COVID-19 c cимптомами она спасает в 76 процентах случаев, а не в 79, как считалось до этого.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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