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Эффективность вакцины AstraZeneca оказалась ниже заявленной

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Фото: Globallookpress.com

Эффективность вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca оказалась на 3 процента ниже заявленной ранее. Об этом фирма объявила после испытаний препарата в США, заявление размещено на ее сайте.

Исследования показали, что от протекания COVID-19 c cимптомами она спасает в 76 процентах случаев, а не в 79, как считалось до этого. При этом эффективность в предотвращении тяжелых случаев заболевания, требующих госпитализации, по-прежнему составляет 100 процентов, а эффективность в применении на пациентах в возрасте 65 лет и старше — 85 процентов.

Ранее 25 марта стало известно, что министерство здравоохранения Канады добавило предупреждение о возможности тромбоза в инструкцию препарата AstraZeneca, хотя в стране не зафиксировано ни одного подобного случая.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в свою очередь, сообщили о 22 случаях тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca на территории ЕС.

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