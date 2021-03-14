AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после тромбоза у привившихся

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса. Соответствующее заявление было распространено фармацевтической компанией, передает ТАСС.

В компании объяснили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Там также отметили, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», — пояснили в компании.

Европейские страны остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

По данным EMA, на территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.