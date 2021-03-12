Мир
 
Последние новости
В Совете Федерации оценили планы МИД Украины по возвращению Крыма
Церковный казначей украл 11 миллионов рублей и спустил их на порно
Братья Андреасян отдали права на последний фильм из-за долгов
Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей
Водитель сбил российского полицейского после попытки задержания
ДНР отказалась объединяться с ЛНР
Ляшко назвал вакцину от коронавируса для украинцев «индийским хламом»
Huawei возглавила рынок 5G-смартфонов
YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину»
Новости партнеров
Прослушать новость

В AstraZeneca ответили на сообщения об опасности вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Liselotte Sabroe / Reuters

Представитель компании AstraZeneca отреагировал на сообщения о блокировке вакцины в ряде стран Европы из-за предполагаемой опасности ее побочных эффектов. В разговоре с телеканалом CNBC он заверил журналистов в безопасности препарата.

«Безопасность пациента — высший приоритет для AstraZeneca. Регуляторы одобряют только крайне эффективные и безопасные вакцины, и вакцина AstraZeneca — одна из них. Безопасность вакцины тщательно изучалась, и (...) подтверждено, что в целом ее хорошо переносят», — заявил представитель компании.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Denmark, Norway and Iceland suspend use of AstraZeneca Covid vaccine over reports of blood clots
ВОЗ отреагировала на отказ стран Европы от вакцины AstraZeneca
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся