ВОЗ отреагировала на отказ стран Европы от вакцины AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на отказ стран Европы от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас эксперты организации изучают сообщения об отказе от использования препарата. «Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — заявил представитель организации.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.