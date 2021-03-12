AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу

Англо-шведская компания AstraZeneca на четверть сократит поставки вакцины против коронавируса в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

В документе, распространенном среди чиновников Европы, говорится, что в страны ЕС в первом квартале 2021 года будет постановлено 30 миллионов доз вакцин от коронавируса, вместо запланированных 40 миллионов. При этом в апреле в страны поступит еще 20 миллионов доз. О мае и июне в прогнозе не говорится.

Сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.