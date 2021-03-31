В Германии сочли «ударом» ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан назвал «ударом» ситуацию вокруг вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, то, что один из имеющихся в стране препаратов может представлять повышенную опасность для определенной возрастной группы — это, безусловно, удар.

Отмечается, что ранее постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины компании AstraZeneca. Согласно ее заключению, препарат предназначен только для лиц старше 60 лет. По данным комиссии, препарат в редких случаях в течение 4-16 дней после вакцинации может приводить к случаям тромбоза в основном у пациентов моложе данного порога.

30 марта стало известно, что в Германии вакцину от коронавируса компании AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет. Такое решение было принято на конференции, в которой принимали участие Йенс Шпан и его коллеги из федеральных земель. Граждане моложе установленного порога смогут пройти вакцинацию данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования.