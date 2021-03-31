Мир
 
Последние новости
Всемирный банк «рассекретил» должников России
Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за ужасную стрижку
Памятник Грете Тунберг в британском университете привел студентов в ярость
47-летняя модель станцевала на камеру в бикини и была пристыжена в сети
Россиян предупредили о надвигающихся весенних заморозках
Жертва скопинского маньяка рассказала о его угрозах и попросила защиты
Крупнейшему производителю перчаток объявили бойкот
Собака Байдена снова покусала человека
Во Франции заявили о выгоде России и Китая от блокировки Суэцкого канала
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии сочли «ударом» ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан назвал «ударом» ситуацию вокруг вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, то, что один из имеющихся в стране препаратов может представлять повышенную опасность для определенной возрастной группы — это, безусловно, удар.

Отмечается, что ранее постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины компании AstraZeneca. Согласно ее заключению, препарат предназначен только для лиц старше 60 лет. По данным комиссии, препарат в редких случаях в течение 4-16 дней после вакцинации может приводить к случаям тромбоза в основном у пациентов моложе данного порога.

30 марта стало известно, что в Германии вакцину от коронавируса компании AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет. Такое решение было принято на конференции, в которой принимали участие Йенс Шпан и его коллеги из федеральных земель. Граждане моложе установленного порога смогут пройти вакцинацию данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Меркель отказалась вакцинироваться от коронавируса вне очереди
В Германии вакцину AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет
Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе