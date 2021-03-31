Меркель отказалась вакцинироваться от коронавируса вне очереди

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отказывается вакцинироваться от коронавируса в особом порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сделаю прививку, когда придет моя очередь», — сказала она. Немецкий лидер уточнила, что, вероятно, она вакцинируется препаратом AstraZeneca.

30 марта стало известно, что в Германии вакцину от коронавируса компании AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет. Такое решение было принято на конференции, в которой принимали участие министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и его коллеги из федеральных земель. Граждане моложе установленного порога смогут пройти вакцинацию данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования.

Ранее сообщалось, что в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.