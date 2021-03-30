Мир
 
Последние новости
Спецназ начал покидать место перестрелки с мужчиной в горящем доме в Мытищах
Бывший боец UFC повторил тренировку «Рокки»
В Германии вакцину AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет
Квартиры в Сочи «сжались» и подорожали
В Росгвардии рассказали о состоянии раненного мытищинским стрелком спецназовца
Мурашко прокомментировал возможность вакцинации беременных от коронавируса
США усомнились в результатах исследования ВОЗ о происхождении коронавируса
Пожарные вошли в дом мытищинского стрелка
Завершилось расследование дела об изнасиловании детей севастопольским маньяком
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии «Спутник V» назвали альтернативой для вакцины AstraZeneca

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член комитета бундестага Германии по здравоохранению Робби Шлунд, представляющий партию «Альтернатива для Германии», назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» альтернативой для препарата AstraZeneca. Его слова передает РИА Новости.

Шлунд напомнил, что вакцинацию препаратом британо-шведской компании вновь пришлось остановить из-за случаев тромбоза, и назвал такую ситуацию «опасными колебаниями». «Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование "Спутника V"», — заявил он.

По словам немецкого политика, все больше федеральных земель поддерживают использование российской вакцины. А некоторые из них не хотят ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств и выступают за предварительный заказ, отметил Шлунд.

Ранее сообщалось, что у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca) жителей Германии зафиксировали 31 случай тромбоза в мозгу, из них девять пациентов скончались. Прививку этой вакциной в Германии сделали почти 2,7 миллионам человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во Франции сообщили о расколе ЕС из-за закупок российской вакцины
Более 30 случаев тромбоза в мозгу нашли у привитых от коронавируса в Германии
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне