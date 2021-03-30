В Германии «Спутник V» назвали альтернативой для вакцины AstraZeneca

Член комитета бундестага Германии по здравоохранению Робби Шлунд, представляющий партию «Альтернатива для Германии», назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» альтернативой для препарата AstraZeneca. Его слова передает РИА Новости.

Шлунд напомнил, что вакцинацию препаратом британо-шведской компании вновь пришлось остановить из-за случаев тромбоза, и назвал такую ситуацию «опасными колебаниями». «Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование "Спутника V"», — заявил он.

По словам немецкого политика, все больше федеральных земель поддерживают использование российской вакцины. А некоторые из них не хотят ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств и выступают за предварительный заказ, отметил Шлунд.

Ранее сообщалось, что у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca) жителей Германии зафиксировали 31 случай тромбоза в мозгу, из них девять пациентов скончались. Прививку этой вакциной в Германии сделали почти 2,7 миллионам человек.