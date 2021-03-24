Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя администрации страны.

По его словам, Берлин попросил ЕК начать процедуру закупки российского препарата. «Сейчас мы видим, что Еврокомиссия находится в процессе запуска данной процедуры», — подчеркнул представитель властей во время брифинга с журналистами.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила самостоятельные закупки Германией российской вакцины «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).