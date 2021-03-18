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Власти Берлина выступили за применение «Спутника V» в Германии

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Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

К политику присоединились премьер-министры федеральных земель Бавария и Мекленбург-Передняя Померания Маркус Зедер и Мануэла Швезиг.

В частности, Мюллер отметил, что «если бы у нас были шансы прибегнуть к этой вакцине, мы бы использовали тогда этот шанс». Зедер, в свою очередь, назвал «Спутник V» вакциной, «которая отчасти лучше, чем уже допущенные».

Ранее с заявлением о необходимости закупить «Спутник V» выступил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов. По его словам, поставка препарата из России — «прекрасная возможность быстрее вернуться к нормальной жизни».

На территории ЕС «Спутник V» пока не зарегистрирован, сейчас соответствующую заявку рассматривает регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В этой связи страны объединения препарат не закупают. Несмотря на это, Словакия получила партию российской вакцины, что привело к серьезным политическим разногласиям в стране.

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,5 миллиона человек. Почти 73 тысячи заболевших умерли.

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