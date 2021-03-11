Мир
 
Последние новости
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
Неизвестный купил дом миллионера-педофила за 51 миллион долларов
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
В России сфотографировали новый Hyundai Creta 
В кортеже Путина появился электромотоцикл
Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию
Девушка заказала джинсы в интернете и рассмеялась после примерки
В Донбассе под обстрелом погиб украинский военный
Бывший муж Легкоступовой ответил на обвинение в изнасиловании жены перед смертью
Новости партнеров
Прослушать новость

Германию призвали закупить «Спутник V» «ради нормальной жизни»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Германии необходимо закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, его слова приводит Zeit.

По словам политика, поставка препарата из России — «прекрасная возможность быстрее вернуться к нормальной жизни». «Призываю федеральное правительство дать Евросоюзу понять, что сейчас следует заказать у производителей "Спутника V" необходимое количество вакцины», — заявил он.

Ранее стало известно о сотруднике страховой компании из Германии Штефане Хайлеманне, который специально прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V». До этого глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и «Спутник V».

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

На территории ЕС «Спутник V» пока не зарегистрирован, сейчас соответствующую заявку рассматривает регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В этой связи страны объединения препарат не закупают. Несмотря на это, Словакия получила партию российской вакцины, что привело к серьезным политическим разногласиям в стране.

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,5 миллиона человек. Почти 73 тысячи заболевших умерли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ramelow wirbt für Bestellung von Sputnik-Impfstoff
Немец прилетел с семьей в Россию ради «Спутника V» и поделился впечатлениями
В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕС
Глава немецкой комиссии по вакцинации расхвалил «Спутник V»
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»