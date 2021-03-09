В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»

Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания объяснило слова своего представителя и председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристы Виртумер-Хохе о «русской рулетке» по поводу российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в регуляторе, высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины. Виртумер-Хохе имела в виду, что широкое применение препарата «без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным». «Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво», — добавили там.

Ранее Криста Виртумер-Хохе рекомендовала не разрешать «Спутник V», отметив недостаточность сведений о безопасности и эффективности данного препарата. Создатели российской вакцины потребовали от автора заявления публичных извинений. Они отметили, что в EMA не допускали аналогичных оценок в отношении других вакцин, и предположили, что речь идет о политическом вмешательстве.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.