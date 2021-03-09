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В ЕС ответили за слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) ответили по поводу слов своего председателя и представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе после того, как она заявила о возможности досрочного допуска российской вакцины «Спутник V» как о «русской рулетке». Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, в ЕМА заявили, что Виртумер-Хохе не ставила под сомнение качество вакцины, а лишь настаивала на необходимости проверить данные о российском препарате.

Ранее Криста Виртумер-Хохе рекомендовала не разрешать «Спутник V», отметив недостаточность сведений о безопасности и эффективности данного препарата.

Создатели российской вакцины потребовали от автора заявления публичных извинений. Они отметили, что в EMA не допускали аналогичных оценок в отношении других вакцин, и допустили, что речь идет о политическом вмешательстве.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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