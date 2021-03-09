Кремль отреагировал на слова главы ЕМА о «Спутнике V» и «русской рулетке»

В Кремле считают некорректным заявление главы Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), сравнившей одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в отдельных европейских странах с «русской рулеткой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС во вторник, 9 марта.

«Российская вакцина от ковида часто подвергается огульной критике», — сказал он, добавив, что российский препарат эффективен и безопасен.

Москва против политизации любых вопросов по этой теме, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Криста Виртумер-Хохе рекомендовала не разрешать «Спутник V», отметив недостаточные сведения о безопасности и эффективности данного препарата.

Создатели российской вакцины потребовали от автора заявления публичных извинений. Создатели «Спутника V» отметили, что в EMA не допускали аналогичных оценок в отношении других вакцин и допустили, что речь идет о политическом вмешательстве.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.