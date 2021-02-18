Иностранные партнеры России рассказали о сложностях в производстве «Спутник V»

Иностранные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о планах и сложностях в производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Их цитирует Financial Times.

Как рассказал FT глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Москва подписала контракты с 15 производителями в десяти странах. Они должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины, которой можно будет привить 700 миллионов человек. При этом некоторые производители — Китай, Индия, Иран и Южная Корея — будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.

FT предполагает, что Россия и ее партнеры могут столкнуться с нехваткой ресурсов для производства такого количества вакцин. «Каждый [производитель] может столкнуться с разными проблемами... Нужно время на то, чтобы запустить производство и обеспечить качество, особенно когда этим занимаются третьи лица», — отметил основатель лондонской научно-аналитической компании Airfinity Расмус Бек Хансен.

Так, южнокорейская компания GL Rapha сообщила, что ее текущих мощностей не хватит на производство 150 миллионов доз в год, о чем уже договорилась с РФПИ. Именно поэтому компания расширяет производственную площадку и передает часть заказа другим компаниям.

Индийская фармкомпания Hetero Drugs рассчитывает вскоре начать производство 100 миллионов доз препарата и ожидает разрешения государственного регулятора. Партнер РФПИ из Бразилии, компания Uniao Química, рассказала о запуске пилотного производства «Спутника V». На полную мощность выйдут в апреле 2021-го, тогда компания сможет производить 8 миллионов доз вакцины каждый месяц.

16 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят убедиться в качестве российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», прежде чем сертифицировать и начинать ее закупку для использования в ЕС. По ее словам, российская лаборатория должна сделать запрос, а затем представители европейских здравоохранительных организаций получат доступ на производство вакцины и удостоверятся в том, что она безопасна.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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