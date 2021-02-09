Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе 29 января. Сообщение фонда публикует «Интерфакс» во вторник, 9 февраля.

Там уточнили, что процесс передачи информации в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) запущен, идет постепенная экспертиза. «Скорость одобрения заявки определяется EMA», — уточнили в РФПИ.

Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию «Спутника V» в 25 странах. Вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).