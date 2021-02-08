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Минздрав сократил число возможных к назначению от коронавируса лекарств

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство здравоохранения сократило число препаратов, возможных к назначению для лечения коронавируса у взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на десятую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В обновленный список лекарств вошли фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) и умифеновир. В то же время из перечня был убран азитромицин. При этом для лечения беременных женщин разрешается применять только рекомбинантный ИФН-α2b.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. По его словам, Россия — фактически единственная страна в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета.

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